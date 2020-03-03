TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek
|03 Mart 2020 10:31
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek
03 Mart 2020 11:56
|Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı
03 Mart 2020 11:55
|Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
03 Mart 2020 11:51
|Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı
03 Mart 2020 11:21
|Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü
03 Mart 2020 11:20
|Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
03 Mart 2020 11:15
|Kitap fuarlarına ziyaretçi akını
03 Mart 2020 11:15
|'Türkiye, 3 yıl içinde altın ticaretinin merkezi olacak'
03 Mart 2020 10:58
|Akaryakıt sektöründen 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi
03 Mart 2020 10:33
|Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi
03 Mart 2020 08:13