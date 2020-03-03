1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek
 03 Mart 2020 10:31
Yazdır
TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek
03 Mart 2020 11:56		 Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı
03 Mart 2020 11:55
Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
03 Mart 2020 11:51		 Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı
03 Mart 2020 11:21
Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü
03 Mart 2020 11:20		 Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
03 Mart 2020 11:15
Kitap fuarlarına ziyaretçi akını
03 Mart 2020 11:15		 'Türkiye, 3 yıl içinde altın ticaretinin merkezi olacak'
03 Mart 2020 10:58
Akaryakıt sektöründen 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi
03 Mart 2020 10:33		 Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi
03 Mart 2020 08:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek11:55 - Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı11:51 - Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı11:51 - Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti11:49 - Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor11:46 - 5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı11:32 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı11:30 - Teknoloji fakültesi mezunları 3000 ek göstergeyi alamayacak mı?11:29 - İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na 220 personel alınacak11:21 - Liselerde devamsızlık oranları azaldı
11:21 - Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı11:20 - İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor11:20 - Dünya genelinde Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı11:20 - Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü11:18 - 31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!11:16 - Yargıtayda AYM üyeliği için seçim yapıldı11:15 - Kitap fuarlarına ziyaretçi akını11:15 - Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şam'da gayrimeşru imza
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Hain saldırı İran destekli mi?
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ersun yanal'in gönderilmesi 3
pıypışık 10
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
ayın enleri 1
sözlüğe gelmemek 1
ruslardan ancak başka türlü dost olur 9
marteniçka 2
medipol başakşehir 1
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam