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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
 03 Mart 2020 10:34
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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen cuma yakalanan E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B'nin işlemleri tamamlandı.

Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon 375 bin 753,27 lira ödeme aldığı iddia edilen bu kişiler, Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Polis tarafından dün gözaltına alınan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

- 9 şüpheli tutuklandı

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şu ana kadar 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada, "resmi belgede sahtecilik", "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 28 Şubat ve 2 Mart'ta 10 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Belediye personeli olmayan bu kişilerin Yalova Belediyesinden usulsüz olarak para aldığı iddia ediliyor.
Anadolu Ajansı
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