1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akaryakıt sektöründen 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi"- "Sektörde fatura ticareti ciddi bir sorun. Geçen yıl 2 milyon 723 bin ton satılmadan faturalandırılan akaryakıt söz konusu. Söz konusu akaryakıtın parasal karşılığı 15 milyar lira civarında"
 03 Mart 2020 10:33
Yazdır
Akaryakıt sektöründen 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi." dedi.

Okumuş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezinde düzenlenen "TİSK Basın Sohbetleri"nde, akaryakıt sektörünün durumu, sorunları ve talepleriyle ilgili açıklamada bulundu.

PÜİS'in Türkiye'nin dört bir yanındaki 9 bin 700 kayıtlı akaryakıt bayisini temsil ettiğini belirten Okumuş, üyesi oldukları TİSK'in "yeni nesil sendikacılık" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akaryakıt sektörünün göz önünde olduğunu ve günlük hayatta birçok kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Okumuş, kamuoyunda sektörle ilgili birçok yanlış bilginin olduğuna dikkati çekti.

Sektörde 96 akaryakıt dağıtım şirketi ve 13 bine yakın akaryakıt bayisi ile 98 otogaz dağıtım şirketi ve 11 bine yakın otogaz bayisinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Okumuş, şöyle devam etti:

"Geçmişte dağıtım şirketi kurmak, bayilik yapmaktan daha kolaydı. Bu kolaylık, çok sayıda 'çantacı' tabir edilen dağıtım şirketini ortaya çıkarttı. 2019 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı düzenlemeyle dağıtım sektörüne giriş zorlaştı. Getirilen şartlarla bu işe yatırım yapan, sermaye yatıran gerçek kişiler kalacak. Tahminimiz, 2020'nin sonunda 96 dağıtım şirketinden yüzde 50'sinin elenmesi yönünde."

Okumuş, EPDK'nin yaptığı çalışmaların akaryakıt sektörüne ciddi anlamda disiplin getirdiğini söyledi.

Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılında e-irsaliye, e-fatura gibi önemli düzenlemeler yaptığını, bu yılın ilk ayından itibaren de sahada denetimlerini artırdığını belirten Okumuş, EPDK'ye ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, sektörün disipline edilmesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürler etti.

- 10 numara yağ ve jet yakıtı kullanımı azaldı

Birkaç yıl öncesinde en büyük sorunlarının, araçlarda 10 numara yağ ve jet yakıtının kullanımı olduğunu anımsatan Okumuş, EPDK'nin aldığı kararlar sayesinde 10 numara yağ ve jet yakıtı kullanımının ciddi miktarda azaldığını söyledi.

Türkiye'de akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) çok yüksek olmasının usulsüzlükleri cazip hale getirdiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"ÖTV'nin yanında en büyük problem Katma Değer Vergisi (KDV). Bir hafta önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi. Ülkemizde akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı önlemek için atılacak en önemli adım budur. Sektörde fatura ticareti ciddi bir sorun. Geçen yıl 2 milyon 723 bin ton satılmadan faturalandırılan akaryakıt söz konusu. Söz konusu akaryakıtın parasal karşılığı 15 milyar lira civarında. Devletimiz burada büyük bir kayba uğruyor, bu kaybın önlenmesi gerekiyor."

- En büyük 15 dağıtıcının satışı yüzde 8,9 düştü

Bazı dağıtım şirketleri arasındaki ticarete değinen Okumuş, akaryakıt sektöründeki 96 dağıtıcı en büyük 15 firmanın satışlarının yüzde 8,9 oranında düştüğüne, kalan firmaların satışlarının ise yüzde 30'un üzerinde arttığına dikkati çekti.

Deniz ve hava taşıtlarına verilen ÖTV'siz yakıtların çeşitli yöntemlerle illegal olarak piyasada pazarlandığını ifade eden Okumuş, "Bazı dağıtım şirketleri, bayileri ile anlaşarak tek irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt ikmali yaptıktan sonra sadece tek irsaliye için fatura tanzim ediyor. Bir başka ifadeyle aynı irsaliye ile 5 tanker akaryakıt ikmali yapılıp gönderilirken bunların sadece bir tanesi için fatura kesilmiş oluyor. Bunun sonucunda devletimizin hazinesi büyük ölçüde vergi kaybına uğrarken sektörümüzde de önemli boyutlarda haksız rekabetin yaşanmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt istasyonlarının her birini enerji ikmal noktasına dönüştürmek için projeler ürettiklerini belirten Okumuş, bu kapsamda istasyon çatılarına güneş enerjisi sistemi kurulmaya başlandığını söyledi. Okumuş, elektrikli otomobillere yönelik şarj altyapısı için en uygun yerin akaryakıt istasyonları olduğunu da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek
03 Mart 2020 11:56		 Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı
03 Mart 2020 11:55
Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
03 Mart 2020 11:51		 Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı
03 Mart 2020 11:21
Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü
03 Mart 2020 11:20		 Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
03 Mart 2020 11:15
Kitap fuarlarına ziyaretçi akını
03 Mart 2020 11:15		 'Türkiye, 3 yıl içinde altın ticaretinin merkezi olacak'
03 Mart 2020 10:58
TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak
03 Mart 2020 10:31		 Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi
03 Mart 2020 08:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek11:55 - Kokoreç karaborsaya düştü; fiyatlar yüzde 50 zamlandı11:51 - Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı11:51 - Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti11:49 - Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor11:46 - 5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı11:32 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı11:30 - Teknoloji fakültesi mezunları 3000 ek göstergeyi alamayacak mı?11:29 - İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na 220 personel alınacak11:21 - Liselerde devamsızlık oranları azaldı
11:21 - Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı11:20 - İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor11:20 - Dünya genelinde Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı11:20 - Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü11:18 - 31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!11:16 - Yargıtayda AYM üyeliği için seçim yapıldı11:15 - Kitap fuarlarına ziyaretçi akını11:15 - Yeşil eriğin kilosu 750 lira!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şam'da gayrimeşru imza
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Hain saldırı İran destekli mi?
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aylin cesur'un skandal pozu 3
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 2
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 4
sözlüğe gelmemek 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
uyuşuk 3
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 3
tarhana çorbası 5
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam