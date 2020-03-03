Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
|03 Mart 2020 10:33
|Yazdır
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki buçuk ay önce iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği servis kazasında yaralanan 10 kişi arasında yer alan ve durumu ağır olduğu için tedavisi yoğun bakımda süren Sudenaz Nezor, yaşamını yitirdi.
Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Nezor, 18 Aralık'ta yaşanan kazanın ardından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çarşamba ilçesinde 18 Aralık 2019'da D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçmiş, bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti.
Kazada, lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!
03 Mart 2020 11:18
|Sosyal medya fenomeni'nin aracı yandı
03 Mart 2020 09:32
|Başkentte 6 katlı katlı binada yangın
03 Mart 2020 08:37
|Başörtülü öğretmene tokat atmıştı, cezai ehliyeti tam çıktı
03 Mart 2020 08:29
|Denizli Milletvekili'ni darp etmeye gelen şahıs gözaltına alındı
03 Mart 2020 08:22
|2 bin dolara satılan botlar 3 bin 500'e çıktı
03 Mart 2020 08:17
|Su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a çarptı: 2 ölü 1 yaralı
03 Mart 2020 07:46
|Havadaki vurucu taktikler
03 Mart 2020 06:41
|Yunan askerleri ateş açtı, 2 basın mensubu yaralandı
02 Mart 2020 21:17
|4 kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu
02 Mart 2020 19:58