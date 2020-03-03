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Çavuşoğlu, sosyal medyada Alman mevkidaşıyla restleşti

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından yaşanan göçmen krizi sebebiyle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heike Maas ile Twitter üzerinden restleşti. Çavuşoğlu, "Senin sözlerine inanmak isterdim. Tabii, Yunan dostlarınla bir kere bile olsa konuşmuş olsaydın. Şimdi onlar, sınırlarda göçmenleri öldürüyorlar" dedi.
 03 Mart 2020 10:59
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Çavuşoğlu, sosyal medyada Alman mevkidaşıyla restleşti

İdlib'de yaşanan krizin ardından Türkiye sınır kapılarını açarak göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini engellememe kararı aldı. Bunun üzerine on binlerce göçmen sınıra akın ederken toplamda 130 bin mülteci Türkiye sınırlarını terk etti. Bu durum uluslararası siyaset arenasında büyük krize neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heike Mass ile Twitter üzerinden restleşti.

"AB, GÖÇMENLERLE İLGİLİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heike Maas, dün gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir tweet attı. Maas bu paylaşımında, "Türkiye'nin taşıdığı büyük yükün farkındayız. Ancak Türkiye, AB ile yaptığı göçmen anlaşmasının gereklerini yerine getirmeye devam etmeli. AB, göçmenlerle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirdi. Biz onların, jeopolitik bir oyuncak olmasını istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SORUMLULUK ALMA VAKTİ GELMEDİ Mİ?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Alman bakanın bu tweetine, "AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu? Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?" şeklinde cevap verdi.
Memurlar.Net
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