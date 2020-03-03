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Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi

Rekabet Kurulunca, Türk Telekomünikasyon AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.
 03 Mart 2020 11:00
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Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Telekomünikasyon AŞ'nin, kamu kurumlarınca data hizmeti alımına yönelik düzenlenen ihaleler neticesinde ihaleyi kazanan işletmecilere sunduğu toptan seviyede kiralık devre tesisi işlemleriyle ilgili uzun süreler, yüksek ücretler, zorlayıcı uygulamalar veya makul olmayan sözleşme hükümleri ileri sürmek yoluyla sözleşme yapmayı dolaylı reddettiği ve böylelikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, soruşturma sonucu söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi
Anadolu Ajansı
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