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Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz

Bahçeli: Türk devletinin hükümran haklarının başlangıç noktası hudut noktalarıdır. Bu gerçeği çarpıtan iç ve dış odaklar aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Evimizin önü yanarken, omuz silkersek milli onurumuzdan mahrum kalırız.
 03 Mart 2020 11:06
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Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Gönül coğrafyamızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklar 1000 yıldır devletimizdir. Nice şahadetlere, nice cesaret ve felaket örneklerine vatanın ve milletin bekası asırlarca korunmuştur. Türk tarihinden gelen şevkle bugün de korunacak, tam bağımsızlığımız istiklalle kucaklaşacaktır.

Anadolu'dan dört bir yana başımızı çevirip baktığımızda, buram buram tüten Türk destanlarını görürüz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin, duruşuna sahip vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Şehitlerimizin teminatıyla sahip olduğumuz mukaddesi tahrip edecek bir silah da icat edilmemiştir.

BU SALDIRIDA SURİYE VE İRAN VAR

İdlib'de şehitler milletimizi derinden üzmüştür. Kim hangi saldırıyı yaparsa yaptın, Türk milletinde kan bitmez, ayağa kalkacak kahraman da eksilmez. Kurt kışı geçirir ama geçirdiği ayazı unutmaz. İdlib'de konuşlu TSK unsurlarına önce karadan saldırı düzenlenmiş, arkasından hava bombardımanı başlamıştır. Burada çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Sonuçta hunhar saldırıda 34 kahramanımız şehit olmuş 32 kahramanımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırıda Suriye vardır, İran vardır, hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Kahraman TSK'ya yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Türk milleti şehitlerine minnettardır, onlar ölmemiştir. Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Türkiye'ye kafa tutan kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur. Aziz milletimiz metindir, merttir, merhametlidir, sabırlıdır, imanlıdır. Doğudan batıya kuzeyden güneye büyük bir aile şuuruyla birbirimize kenetlenerek bu zor dönemi atlatacağız. Hiçbir habis ve hain emel Türk milletini pes ettiremez. 21 ilimizde al bayağımıza sarılı şehit naaşlarını omuzlarda taşımış, vatan topraklarına emanet edilmiştir.

GÖREV DÜŞSÜN CEPHEYE GİDERİM

Bu kadar asil evlatları bünyesinden çıkaran Türk milletine kurşun işler mi, ezan diner mi, bayrak iner mi? Kudurmuş Esad hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Asırlardır şehitlerimizin anaları, babaları, elleri, çocukları onların ardından gözyaşı dökerken, ağızlarından tek cümle dökülmüştür 'Vatan sağolsun'. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim.

MİSAK-I MİLLİ'YE GÖRE SAVUNMA ALANLARI

Rejim unsurları kaçacak delik peşindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının, hegemonya oyunlarının içinde değildir. Gaye vatandır, sınır, toprak ve insan güvenliğidir. Sınır demek devlet demektir. Sınırları delik deşik olmuş bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiştir. Türk devletinin hükümran haklarının başlangıç noktası hudut noktalarıdır. Bu gerçeği çarpıtan iç ve dış odaklar aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Evimizin önü yanarken, omuz silkersek milli onurumuzdan mahrum kalırız. Tarih bize diyor ki, komşu ülkelerde önü alınmamış krizler, kargaşa ve çatışmalar yayılır eninde sonunda ülkemize bulaşacaktır. Misak-ı Milli'ye göre savunma alanları oluşturuyoruz.

Bir Rus haber sitesinde 'Çalınan şehir: Hatay' haberi yapılmış, gizli arzular deşifre edilmiştir.
Memurlar.Net
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