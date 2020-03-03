Papa'nın Koronavirüs testleri sonuçlandı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle programları iptal edilen 83 yaşındaki Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Reuters'ın Il Messaggero gazetesi kaynaklı haberine göre; Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı.
|03 Mart 2020 11:08
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Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle programları iptal edilen 83 yaşındaki Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Reuters'ın Il Messaggero gazetesi kaynaklı haberine göre; Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı.
Papa'nın İtalya'da patlak veren koronavirüse yakalanmış olabileceği iddialarını Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni reddetmiş, Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirmişti.
Kaynak: Reuters
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