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Kitap fuarlarına ziyaretçi akını

Türkiye'de geçen yıl 482 ulusal ve uluslararası fuar düzenlenirken en fazla ziyaretçi 6 milyon 959 bin 317 kişiyle "kitap ve süreli yayınlar" alanındaki fuarlara geldi- Sektörel bazda en fazla etkinlik 66 fuarla "tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri" alanında gerçekleşti
 03 Mart 2020 11:15
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Kitap fuarlarına ziyaretçi akını

- Türkiye'de geçen yıl 482 ulusal ve uluslararası fuar düzenlenirken, en fazla etkinlik "tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri" alanında gerçekleştirildi. Ziyaretçi sayısında ise 6 milyon 959 bin 317 kişiyle "kitap ve süreli yayınlar" alanındaki fuarlar ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 2019 fuar istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl ülke genelinde 349'u ulusal ve 133'ü uluslararası olmak üzere, toplam 482 fuar gerçekleştirildi. Bunların 475'i ihtisas, 7'si genel fuarlar şeklinde organize edildi.

Fuarlara 62 bin 293 katılımcının yanında, 719 bin 267'si yabancı, toplam 25 milyon 828 bin 251 ziyaretçi geldi.

Geçen yıl düzenlenen fuarlara sektörel bazda bakıldığında, en fazla etkinlik 66 fuarla tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında gerçekleştirildi. Bunu 41 fuarla eğitim, eğitim ekipmanları ve teknolojileri, 31 fuar ile ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal gaz ve sistemleri, inşaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hırdavat, tesisat kategorisindeki fuarlar izledi.

- İstanbul 195 fuarla lider

En fazla ziyaretçi 6 milyon 959 bin 317 kişiyle kitap ve süreli yayınlar alanındaki fuarlara geldi. Bunu, 5 milyon 763 bin 148 ziyaretçiyle tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri, 2 milyon 6 bin 123 ziyaretçiyle de bilgisayar, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon fuarları izledi.

Fuarların düzenlendiği şehirler incelendiğinde ise birinciliği 195 fuarla İstanbul, ikinciliği 38 fuarla İzmir, üçüncülüğü 37 fuarla Ankara aldı. Antalya 27, Bursa 22 fuarla bu şehirleri takip etti. Fuar düzenlenen aylara bakıldığında nisan ve ekim aylarının ön plana çıktığı gözlenirken, en az fuar ağustosta yapıldı.

Anadolu Ajansı
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