31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan 4'ü katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi. Davaya konu olayın meydana geldiği 2081 numaralı sandıkta sandık görevlisi olduğunu söyleyen A.Ç., sandıkta oy kullanmaya gelen kişilerin kimliklerine dönüşümlü olarak baktıklarını söyledi. Ölen Müveddet Köprülü'nün oğlu A. Köprülü'nün yanlış yere imza atması konusunda bilgisi olmadığını söyleyen A.Ç., "Kendisini tanımıyorum. Şaşırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sandık görevlisi İ.Ö. 'de öğretmen olduğunu belirterek, "Seçim sürecinde herkesin kimliklerini kontrol edip imzalarını almak suretiyle süreci bitirip sayımları yaptığımızda hiçbir eksik hususa rastlamadık" dedi. A. Köprülü'yü tanımadığını, onun kullandığı oyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen İ.Ö., suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. 2081 numaralı sandıkta memur olarak görev yaptığını söyleyen E.Ö., de benzer yönde ifade verdi. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini istediler.

Mahkeme, yüklenen suça ilişkin sabit delil oluşmadığını gerekçe göstererek sanıkların beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kadıköy'de 2081 No'lu sandıkta 1925 doğumlu Müveddet Köprülü'ye oy kullandırıldığına ilişkin sandık sonuç tutanağında imzasının bulunduğu, ancak Köprülü'nün 23 Mart tarihinde öldüğü ifade edildi.

İddianamede, Müveddet Köprülü'nün oğlu A. Köprülü'nün beyanında annesi ile isimlerinin alt alta yazıldığını, kendisinin imza sütunu yerine yanlışlıkla annesinin imza sütununa imza attığını, kendi yerine ise kimin imza attığını bilmediğini söylediği belirtildi.

İddianamede, 2081 numaralı sandık başkan ve görevlileri A.R.A., A.Ç., E.Ö., Ö.İ. ve Z.G.'nin, "Görevi ihmal" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.