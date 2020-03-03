Liselerde devamsızlık oranları azaldı

- Milli Eğitim Bakanılığının (MEB) "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, liselerde 2018 yılına göre 2019'da 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı azaldı.

Bakanlığın ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık oranlarını azaltma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, MEB tarafından, 2017-2018 egitim ogretim yılında okul devamsızlıgının en yuksek oldugu iller tespit edildi. Bu illerdeki devamsızlık nedenlerinin arastırılması icin saha ziyaretleri yapılırken, bakanlık bu süreçte öğrenci ve veli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürdü.

MEB, "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, bu çalışmaların sonucunda lise ve ortaokulda devamsızlık oranları azaldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, 2018'de 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 44 iken 2019'da bu oran yüzde 40,72'ye, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı imam hatip liselerinde ise 2018'de yüzde 36 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 29,79'a düştü.

Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve güzel sanatlar liselerinin bağlı olduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ise 2018'de yüzde 34 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 25,14'e geriledi.

Ortaokullarda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı da yüzde 9,98'den yüzde 9,90'a düştü. İlkokullarda ise 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2018'de yüzde 5,67 iken bu oran 2019'da yüzde 6,91 olarak gerçekleşti.

- Okullasma ve devamsızlıga yonelik proje hazırlanacak

Bakanlık, okullarda her kademede devamsızlık oranlarını düşürmek için bu yıl da çalışmalarına devam edecek.

MEB, 2018-2019 egitim ogretim yılında, devamsızlık oranları en fazla olan 10 şehirde, il ve ilce milli egitim mudurluklerinde calısanlar, kurum mudurleri, mudur yardımcıları, ogretmen ve velilerden devamsızlıgın nedenlerine yonelik bilgiler toplamıştı. Bu çerçevede, saha ziyaretleri sonrası elde edilen bulgular doğrultusunda rapor hazırlandı.

Bakanlık söz konusu rapor çerçevesinde, 2019-2020 egitim ogretim yılına ait verileri kapsamlı sekilde inceleyecek. Okullasma ve devamsızlıga yonelik proje hazırlanacak. Bakanlığın öğrenci ve veli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da sürdürecek. Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri konularında farklı eylem planlarının gelistirilmesine yonelik calısmaların baslatılması da planlanıyor.