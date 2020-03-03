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İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"İş Kulübü faaliyetlerinde katılımcıların beceri, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İş arama kanalları ve iş gücü piyasası hakkında detaylı bilgiler veriyoruz"
 03 Mart 2020 11:20
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İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 66 ildeki 73 İş Kulübü ile iş arayanlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, İş Kulüplerinin, özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programı olduğunu belirtti.

İŞKUR'un 66 ildeki 73 İş Kulübü ile hizmet verdiğini vurgulayan Bakan Selçuk, yıl sonuna kadar uygulamayı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İş Kulüplerine, kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"İş Kulüplerimizden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalanmıştır. İş Kulüplerinden aldığımız olumlu sonuçlar ve geri bildirimlerle birlikte İş Kulüplerimizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

İş Kulüplerinde en fazla 15 kişiden oluşan gruplara 2 ila 5 güne kadar süren eğitimler verildiğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, katılımcıların iş bulma sürecine ilişkin bilgileri öğrenerek, pratik yapma imkanı bulduğuna işaret etti.

Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"İş Kulübü faaliyetlerinde katılımcıların beceri, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İş arama kanalları ve iş gücü piyasası hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Etkili öz geçmiş hazırlamayı ve bir iş görüşmesinde nasıl davranılması gerektiğini öğretiyoruz. Bu eğitimler esnasında yalnızca teorik bilgiler vermiyor, katılımcılara öğrendiklerini uygulama fırsatı da sunuyoruz. Böylece katılımcılarımız iş arama sürecini daha etkin ve daha öz güvenli bir şekilde yönetiyor. Bu kulüplerimizin sayısının artırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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