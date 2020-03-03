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Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 büyüyerek 47 bin 122 oldu- Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 98, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 62'lik artış görüldü- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet düzeyinde gerçekleşti
 03 Mart 2020 11:20
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Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 artışla 47 bin 122 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.

Şubat ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı şubat ayına göre satışlar yüzde 65,7 arttı ve 9 bin 395 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarında geçen yılın şubat ayında 5 bin 670 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,73 artış gösterdi.

- Yılın ilk 2 ayında yüzde 90 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet oldu. 2019 yılı iki aylık dönemde 39 bin 248 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışlar da 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 artarak 59 bin 743 adet seviyesinde kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış olmuştu.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,65 artarak 14 bin 652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9 bin 64 adet satış gerçekleşmişti.

- Şubat sonunda 80 elektrikli ve 2 bin 128 hibrit otomobil satıldı

2020 yılı şubat ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 98,9 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış izlendi.

Şubat sonunda 80 adet elektrikli ve 2 bin 128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23 bin 308 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 43,45'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,21'e yükseldi.

- En çok sedan tercih edildi

2020 yılı şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 38 bin 128 adet ve yüzde 63,8 payla C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 28 bin 300 adet ve yüzde 47,4 payla yine Sedan otomobiller oldu.

Şubat sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 74,45 pay ve 10 bin 909 adetle van ardından yüzde 11,47 pay ve 1680 adetle kamyonet, yüzde 7,56 pay ve 1107 adet ile minibüs ve yüzde 6,52 pay, 956 adetle de pick-up yer aldı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı için ise 575-625 bin adet tahmini korundu.
Anadolu Ajansı
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