5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
|03 Mart 2020 11:46
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Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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