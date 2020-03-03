Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor
|03 Mart 2020 11:49
|Yazdır
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde, Türk vatandaşlarının gözetim altında tutulmasına devam ediliyor.
Türkiye'ye İran'dan gelmek isteyen vatandaşların tek tek sağlık kontrolünden geçirildiği sınır kapısındaki sahra hastanesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandığı gözlendi.
Sağlık ekipleri ile ambulansların giriş ve çıkış yaptıkları sınır kapısında, Türkiye'den İran'a geçmek isteyen İranlı turistlerin de ülkelerine dönüşleri sürüyor.
Otobüsler ve ticari taksilerle sınır kapısına gelen İranlı turist kafilelerinin, kimlik ve pasaport kontrollerin ardından ülkelerine geçişleri sağlanıyor.
Öte yandan, sınır kapısındaki görevliler de kontrolleri eldiven ve maske takarak gerçekleştiriyor.
İran'a geçmek için bekleyen İran plakalı tırların, sınır kapısı önünde yoğunluk oluşturmaması için kontrollü şekilde geçişi yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor
03 Mart 2020 11:20
|İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
03 Mart 2020 11:13
|Bir yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın getirilebilecek!
03 Mart 2020 10:06
|Tapu'da görevde yükselme ve unvan değişikliği soru ve cevapları yayımlandı
03 Mart 2020 09:23
|YLSY bursiyerlerine dair yönetmelik tümüyle değişti
03 Mart 2020 00:04
|Mersin Şehir Hastanesi, 9 milyon hastaya hizmet verdi
02 Mart 2020 23:26
|Başkentte öğrencilerden su indirimine yoğun ilgi
02 Mart 2020 23:02
|Er ve erbaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak
02 Mart 2020 21:13
|Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde
02 Mart 2020 19:22
|YÖK'ten RTEÜ'nün ön lisans programına onay
02 Mart 2020 18:48