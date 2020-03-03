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Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti

Çalıştığı Bilecik İl Halk Kütüphanesindeki boyama etkinliğinde yazıcının bozulması üzerine, boş kağıtlara çocuklar için kurbağa, tavşan ve kaplumbağa çizen güvenlik görevlisi Mecit Oral, ay sonunda sergi açmaya hazırlanıyor
 03 Mart 2020 11:51
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Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti

- Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral, çocukların boyama etkinliğinde fark ettiği resim yeteneğini geliştirerek kara kalemde kentte adından söz ettirir oldu.

İl Halk Kütüphanesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan 32 yaşındaki Oral, 2017'de kütüphanenin çocuk bölümünde yapılan etkinlikte yazıcının bozulması üzerine, öğrenciler için boş kağıtlara kurbağa, tavşan ve kaplumbağa çizdi.

Çizdiği figürlerin, çocuklar ve kütüphane çalışanları tarafından beğenilmesinin ardından Oral, kütüphanedeki çizim kitaplarını inceleyerek resim yeteneğini geliştirdi.

Genellikle sokakta yaşayan insanları resmeden Oral, kütüphanenin güvenliğini sağlamanın yanı sıra nöbetteki boş vakitlerinde eline geçen kalemlerle başta portre olmak üzere manzara ve insan figürleri çiziyor.

Kentte "güvenli kara kalem sanatçısı" olarak tanınan Oral, ay sonunda resimlerini kütüphanede sergilemeye hazırlanıyor.

- "Her gün elime kalem almaya çalışıyorum"

Mecit Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kütüphanenin kendisine yıllar içinde birçok güzellik kattığını söyledi.

Çocuk kütüphanesindeki boyama etkinliğinde yazıcının bozulması üzerine, boş kağıtlara figürler çizen Oral, "Kurbağa, tavşan ve kaplumbağa gibi hayvanların çizilmesi gerekiyordu, çizebileceğimi düşündüm, çizdim de. Bu işe yetenekli olduğumu söylediler. Etkinliklerde çocuklara resimler çizmeye başladım. Durum böyle devam etti, güzel bir hobi olarak da devam ediyor." diye konuştu.

Oral, boş vakitlerinde, kütüphanenin güvenliğini aksatmadan resim çizmeye devam ettiğini söyledi.

Kütüphanede resim üzerine birçok kitaptan faydalandığını anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Gölgelendirme, tonlama nasıl yapılır, bunları öğrendim. Birçok eser çizdim, kimisini evimin duvarlarına astım, birçok eseri kütüphaneye gelen çocuklara hediye ettim. Kütüphane müdürlüğü de beni destekledi, mart ayının sonunda inşallah bir sergi açacağım. Çoğu insanın alışveriş tutkusu vardır, ben kırtasiyeye girince kalem almadan çıkamıyorum. Her gün elime kalem almaya çalışıyorum. Hayat bizi güvenlik görevlisi olmaya yöneltti ama insan sevdiği işten de vazgeçmemeli diye düşünüyorum."

- "Kalemi, çizgileri ve tonlaması çok iyi"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 4'üncü sınıfında okuyan Eyüp Dağdelen de Mecit Oral ile kütüphanede tanıştığını aktardı.

Oral'ın elinin kara kaleme çok yatkın olduğunu söyleyen Dağdelen, "Mecit ağabeyin bizim fakültedeki birçok insandan daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Kalemi, çizgileri ve tonlaması çok iyi. Günden güne de kendisini geliştiriyor. Güvenlik görevlisi olması nedeniyle insanlarla ilişkisi çok iyi, yeteneği de çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin müdavimlerinden Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İpek Aydın ise güvenlik görevlisi Oral'ı resim çizerken takip ettiğini anlattı.

Oral'ın resimlerini çok beğendiğini dile getiren Aydın, "Yarışmalara katılsa kesin kazanır." dedi.
Anadolu Ajansı
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