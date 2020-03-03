1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyet yapanlar için 'bal kabağı' unundan bisküvi

Bursa Uludağ ve Düzce üniversitelerinden iki akademisyen tarafından diyet lif zenginleştirici özelliğiyle ilgili testlerde olumlu sonuçlar elde edilen bal kabağından un yapılarak, hem bu malzemenin hem de üretilen bisküvinin patenti alındı
 03 Mart 2020 11:53
Yazdır
Diyet yapanlar için 'bal kabağı' unundan bisküvi

- Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), buğday unu yerine diyet lif zenginleştirici "antidiyabetik ajan" olarak kullanılabilme potansiyeline sahip bal kabağından liyofize (dondurularak kurutulmuş) un elde edilerek patenti alındı.

BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Göçmen, AA muhabirine, bal kabağı unu projesinin, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Aydın'ın doktora tezi kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Aydın ile çalışarak, Türkiye'de yoğun olarak yetiştirilen bal kabağını katma değeri daha yüksek bir ürün haline dönüştürmek istediklerini belirten Göçmen, bundan dolayı un üretme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Bal kabağını ön işlemlere tabi tutarak una dönüştürüp analizlerini yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Göçmen, "Bal kabağı, portakal kırmızısı renginden dolayı oldukça dikkati çekici bir renge sahip. Betakaroten bakımından da zengin bir ürün. Aslında çok rahatlıkla gıdalarda doğal bir renk maddesi olarak kullanılabilir. Ayrıca diyet lif oranı çok yüksek. Fenolik madde içeriği oldukça yüksek. Antioksidan bileşenleri yüksek." dedi.

Göçmen, bal kabağı ununun diyet lif zenginleştirici olduğunu, gıda formülasyonlarında buğday unu yerine "antidiyabetik ajan" niteliğiyle kullanılabilme potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Bal kabağından elde edilen unun, diyet lif oranını oldukça yükselttiğini bildiren Duygu Göçmen, şöyle devam etti:

"Diyet lifin yüksek olması ürünün sindirimi sırasında bağırsak hareketliliğini artırdığı için bağırsak kanseri riskini azaltan bir etkisi var. Daha önemli bir etkisi de ürünün, kan şekeri yükseltme oranını düşürüyor. Yani katılan ürünün glisemik indeksini düşürüyor. Doğal olarak da antidiyabetik bir etkiye sahip. Fenolik madde ve antioksidan aktivite içeriği yüksek olduğu için de ürüne çok önemli fonksiyonel nitelikler kazandırıyor."

- "Bebek mamalarında, süt ürünlerinde, soslarda, hazır çorbalarda da kullanılabilir"

Prof. Dr. Göçmen, çalışmalar sırasında bal kabağı ununa patent aldıklarını söyledi.

Besleyici değeri ve fonksiyonel özellikleri yüksek olan bu malzemeyi gıda ürünü olarak değerlendirmek için çalışma yaptıklarını belirten Göçmen, şunları söyledi:

"Bal kabağı unundan bisküvi ürettik. Altın sarısı ve portakal kırmızı renkte yani çok cezbedici renkte bisküviler elde ettik. Yaptığımız bisküvide de analizler tekrarlandı. Bu bisküvideki diyet lif oranının, sadece buğday unu kullanılarak üretilen bisküvilere göre oldukça yüksek olduğunu belirledik. Bisküviye de patent aldık. Bundan sonra diğer gıdalarda katkı maddesi olarak kullanımına yönelik araştırmalar yapacağız. Bal kabağı unu, sadece unlu mamullerde kullanımıyla sınırlı değil. Bebek mamalarında, süt ürünlerinde, soslarda, hazır çorbalarda da kullanılabilir. Yani çok geniş bir yelpazede doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bal kabağı unu, katıldığı ürünün hem besin değerini artırıyor hem de fonksiyonel özelliklerini iyileştiriyor. Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilen bal kabağını katma değeri yüksek bir ürün haline getirdik."

- "Kullanılabilecek en doğru ve doğal katkı maddesi"

Prof. Dr. Duygu Göçmen, son yıllarda fonksiyonel gıdalara talebin oldukça arttığına dikkati çekti.

İnsanlar sağlıklı beslenmek istediği için buna katkı sunacak yeni ürünler geliştirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Göçmen, "Çalışmalarımızdaki asıl amacımız, sağlıklı beslenme. Bal kabağı ununun bir başka özelliği daha var. Su ve yağ tutma kapasitesi çok yüksek. Yağ oranı yüksek olan gıdalarda yağ oranını düşürmek için de bir katkı maddesi olarak kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Göçmen, özellikle bisküvi, kek gibi gıdalardaki yağ oranının düşürülmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Bal kabağı ununu, bu ürünlerin geliştirilmesinde yararlanılabilecek en doğru ve doğal katkı maddesi olarak nitelendiren Göçmen, "Bal kabağı ununun rengi de çok güzel. Ürüne katıldığında da o cezbedici rengi görülebiliyor. E vitamini yüksek, askorbik asit içeriği yüksek, fenolik madde içeriği yüksek çok değerli bir gıda maddesi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
02 Mart 2020 20:33		 Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor
27 Şubat 2020 23:31
'Tek tip beslenme, hem sağlığa, hem doğaya zarar'
23 Şubat 2020 15:20		 'Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun'
22 Şubat 2020 23:06
Sağlıkta hokkabazlık prim yapıyor
22 Şubat 2020 07:41		 'Ucuz ve kalitesiz yağları tercih etmeyin'
17 Şubat 2020 23:06
Yorgunluğa iyi gelen 10 besin
16 Şubat 2020 18:32		 Hamileliğin ilk 12 haftası kahve tüketilmemeli
15 Şubat 2020 23:22
İyot eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor
15 Şubat 2020 23:16		 Uzmanlar açıkladı: Bitter çikolata gripten koruyor
15 Şubat 2020 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:33 - FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası13:31 - Vergi tahsilatında yeni dönem başlıyor13:25 - Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!13:16 - Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi13:12 - Her 3 kişiden birinin ehliyeti var13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da13:08 - Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi13:07 - Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı13:04 - Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı
12:59 - İran Meclisinde 23 milletvekilinde virüs tespit edildi12:56 - İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı12:53 - Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - 27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti12:39 - 'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'12:38 - Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi12:38 - Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Şam'da gayrimeşru imza
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marteniçka 2
bağırsak 1
bahar kalkanı 3
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
golden state warriors 2
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam