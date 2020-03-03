İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
|03 Mart 2020 11:13
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı
03 Mart 2020 12:56
|Bahar Kalkanı Harekatı CİMER'e gönüllü askerlik mesajlarını artırdı
03 Mart 2020 12:27
|Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti
03 Mart 2020 12:16
|Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor
03 Mart 2020 11:49
|'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı yükseltildi
03 Mart 2020 11:21
|İŞKUR 66 ilde 73 İş Kulübüyle hizmet veriyor
03 Mart 2020 11:20
|Bir yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın getirilebilecek!
03 Mart 2020 10:06
|Tapu'da görevde yükselme ve unvan değişikliği soru ve cevapları yayımlandı
03 Mart 2020 09:23
|YLSY bursiyerlerine dair yönetmelik tümüyle değişti
03 Mart 2020 00:04
|Mersin Şehir Hastanesi, 9 milyon hastaya hizmet verdi
02 Mart 2020 23:26