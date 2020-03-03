Türkiye'de et kesiminin azalması nedeniyle kokoreç karaborsaya düştü. 3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde 100 liradan 150-160 liraya kadar çıktı.

3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde yüzde 50 zamlanarak 100 liradan 150 liraya çıktı. Esnaf şimdi iç piyasada da yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklanan sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

"Mal olmadığı için karaborsaya düştü"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 50 arttığını söyledi. 3,5 kilogram 1 şiş kokoreçin şu anda 150 liraya satıldığını kaydeden Yağmur, daha sonra şunları söyledi: "Kokoreç fiyatları 20 gün önce arttı. Bunun da nedeni Türkiye'nin yurt dışına ihracat yapması ve mal olmaması. Yüzde 50 zam yapıldı. 100 liraya satılan 1 şiş yani 3,5 kilogram kokoreç şu an 150 lira.

Şırdan da 7,5 liradan 12,5 liraya çıktı. Elimizde yeterince mal olmaması fiyatları arttırdı. Şırdan, mumbar, kokoreç kalmadı elimizde. Karaborsaya düştü. Esnaflarımız düşünüyor nasıl çıkacağız işin içinden diye. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Biran evvel ihracatları durdurmalarını istiyoruz. Yoksa et fiyatları 100 lirayı bulur. Mal bulunmadığı için karaborsaya düştü. Fiyatların önüne geçilmesini istiyoruz."