1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Başkan açıkladı!

Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerde gündeme gelen Erol Bulut ile ilgili Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.
 03 Mart 2020 12:00
Yazdır
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Başkan açıkladı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u takımın başına getireceği iddia edilmişti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı ve dedikodulara son noktayı koydu.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebiniz olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız.

Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar." diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da
03 Mart 2020 13:10		 Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi
03 Mart 2020 11:00
Başakşehir yeniden zirvede!
02 Mart 2020 22:11		 Süper Lig'de fatura teknik direktörlere kesiliyor
02 Mart 2020 19:30
Fenerbahçe'den kafa karıştıran açıklama!
02 Mart 2020 15:56		 Muslera'dan duygulandıran hareket!
02 Mart 2020 14:44
Trabzonspor'da ayrılık
02 Mart 2020 12:06		 Boateng'in 'Come to Beşiktaş' dediği Balotelli'den yanıt
02 Mart 2020 10:46
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine getirilecek isim belli oldu
02 Mart 2020 09:51		 Süper Lig'de bir ayrılık daha
02 Mart 2020 08:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Yargıtay Başsavcılığı, Savcı Kiraz davasında onama istedi13:33 - FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası13:31 - Vergi tahsilatında yeni dönem başlıyor13:25 - Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!13:16 - Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi13:12 - Her 3 kişiden birinin ehliyeti var13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da13:08 - Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi13:07 - Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
13:04 - Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı12:59 - İran Meclisinde 23 milletvekilinde virüs tespit edildi12:56 - İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı12:53 - Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - 27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti12:39 - 'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'12:38 - Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Şam'da gayrimeşru imza
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuşuk 3
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 4
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 1
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam