Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Başkan açıkladı!
|03 Mart 2020 12:00
|Yazdır
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u takımın başına getireceği iddia edilmişti.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı ve dedikodulara son noktayı koydu.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebiniz olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız.
Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da
03 Mart 2020 13:10
|Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi
03 Mart 2020 11:00
|Başakşehir yeniden zirvede!
02 Mart 2020 22:11
|Süper Lig'de fatura teknik direktörlere kesiliyor
02 Mart 2020 19:30
|Fenerbahçe'den kafa karıştıran açıklama!
02 Mart 2020 15:56
|Muslera'dan duygulandıran hareket!
02 Mart 2020 14:44
|Trabzonspor'da ayrılık
02 Mart 2020 12:06
|Boateng'in 'Come to Beşiktaş' dediği Balotelli'den yanıt
02 Mart 2020 10:46
|Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine getirilecek isim belli oldu
02 Mart 2020 09:51
|Süper Lig'de bir ayrılık daha
02 Mart 2020 08:44