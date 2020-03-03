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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 03 Mart 2020 12:07
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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hacer Ü. ile avukatı katıldı.

Sanık Hacer Ü, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hacer Ü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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