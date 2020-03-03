1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiliz ajanın Beyoğlu'nda ölümü olayında takipsizlik verildi

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
 03 Mart 2020 12:17
Yazdır
İngiliz ajanın Beyoğlu'nda ölümü olayında takipsizlik verildi

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
03 Mart 2020 10:34		 Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı
02 Mart 2020 13:33
Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest
01 Mart 2020 18:46		 Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapılıyor
01 Mart 2020 16:38
Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltında
29 Şubat 2020 20:13		 Sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltında
29 Şubat 2020 17:33
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
28 Şubat 2020 15:22		 'Personel aranıyor' ilanıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon
28 Şubat 2020 11:04
İzmir ve Aydın'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı
28 Şubat 2020 10:53		 Lise öğrencisi, annesiyle tartışan babasını öldürdü
28 Şubat 2020 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Yargıtay Başsavcılığı, Savcı Kiraz davasında onama istedi13:33 - FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası13:31 - Vergi tahsilatında yeni dönem başlıyor13:25 - Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!13:16 - Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi13:12 - Her 3 kişiden birinin ehliyeti var13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da13:08 - Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi13:07 - Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
13:04 - Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı12:59 - İran Meclisinde 23 milletvekilinde virüs tespit edildi12:56 - İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı12:53 - Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - 27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti12:39 - 'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'12:38 - Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Şam'da gayrimeşru imza
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
daniel sturridge 9
şu an çalan şarkı 2
Fenerbahçe 4
pıypışık 10
hakim ziyech 1
medipol başakşehir 1
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 4
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam