'Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider'
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını cevapladı. Kurtulmuş, "Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider." dedi
|03 Mart 2020 12:22
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider." dedi.
İşte Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalardan satır başları:
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.
Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye'de ne arıyor.
Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.
15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.
Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.
Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.
Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.
Suriye, Suriye halkınındır.
Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.
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