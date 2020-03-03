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27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rusya ve Türkiye askerlerinin Halep'te ortak devriye gerçekleştirdiğini söyledi. Bu, tarafların 27 Şubat'tan beri gerçekleştirdiği ilk ortak devriye oldu
 03 Mart 2020 12:49
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27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti

Basın toplantısında konuşan Juravlyov, "22 Ekim 2019'da imzalanan mutabakat uygulanmaya devam ediyor. Rusya ve Türkiye arasında Halep vilayetinde yeni bir ortak devriye gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

'Rus askerleri Serakib'de'

Juravlyov ayrıca Rus askerlerinin, son günlerde militanların saldırdığı Serakib kentine sevk edildiğini ifade etti.

Juravlyov, "

M4- ve M5 karayolları üzerinde araçların ve sivil halkın engelsiz biçimde hareket edebilmeleri ve güvenliğin sağlanmasının önemi göz önünde bulundurularak, 2 Mart 2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla Rus askeri polisleri Serakib kentine sevk edildi"

dedi.

Juravlyov, askeri polislerin Halep, Rakka ve Haseke'de onlarca yerleşim biriminde devriye gerçekleştirdiğini, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçlarının da havadan devriye yaptığını ekledi.

Rusya ve Türkiye askerleri arasında en son 27 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Rus ve Türk askerleri Ekim 2019'daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde ortak devriye gerçekleştiriliyor. Ancak Moskova ile Ankara arasında, gerilimin tırmandığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi konusunda şubat ayı başında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Türkiye ortak devriyeye katılmayı kesmişti. Türk askerlerinin ilk kez 3 Şubat'ta devriyeye katılmadığı duyurulmuştu. Türkiye 17 Şubat'ta yeniden devriyeye katılmıştı, ancak ertesi gün yine devriyede yer almadıkları bilgisi verilmişti. Daha sonraki günlerde de bu yönde bir bilgi aktarılmamıştı.
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