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Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi: Yıllık enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi halen olası duruyor
 03 Mart 2020 12:38
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Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi

- Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 12,37 artarak AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin sırasıyla yüzde 0,71 ve yüzde 12,77 olan beklentilerinin altında kaldı.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, şubatta enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyonun geçen yıla göre sınırlı da olsa yükselmesinde, işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatları ve konut grubunda gözlenen fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "Buna karşılık, kura hassas gruplarda ve enerji grubunda fiyat düşüşleri gözlendi. Şubat ayında enerji grubunda yüzde 0,63 ile geçen yılın tersine düşüş izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik düşüşünün ise yüzde 4,83 ile geçen yılki düşüşe benzer olması ise yıllık enflasyonu etkilemedi. Böylece yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 12,15 seviyesinden yüzde 12,37'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun hem işlenmemiş hem işlenmiş gıda fiyat artışı kaynaklı yükseldiğine dikkati çekti.

Manşet enflasyonda yılın zirvesinin geride kalmak üzere olduğuna işaret eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemin seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir. Kısa vadede petrol ve emtia fiyatlarının sert gerilemesi olumlu yansırken, Çin kaynaklı tedarik zinciri aksaklıkların üretici fiyatlarında yaratacağı yukarı yönlü baskılar ve son günlerdeki kur artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti değişiminin yüzde 16 civarına yükselmesi enflasyonu yukarı yönde etkileyen bazı faktörlerin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla son günlerdeki değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi halen olası duruyor."

- "Faiz indirimleri devam edebilir"

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın piyasa sinyallerine muhtemelen bakmayacağını ifade etti. Merkez Bankasının son beklenti anketinde gelecek enflasyon beklentilerindeki düşüşün durması, CDS priminin önceki toplantıya göre 100 baz puan yükselmesi, tahvil getiri eğrisinin yüzde 12-13 aralığına kayması ve offshore swap para piyasası faizlerinin daha belirgin yükselmesinin, faiz indirimlerine devam edilmesi durumunda TL'de değer kaybının güçleneceğini düşündürdüğünü ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna karşılık başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yeni faiz indirimlerine yönelik hazırlıkları ve tahvil faizlerinin rekor düşük seviyelere inmesi, TCMB'nin gevşek para politikası duruşuna destek vermekte. Son olarak geçen hafta Bursa'da konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, politikada bir değişiklik sinyali vermemişti. Bu nedenle bankanın 19 Mart'taki toplantıya kadar küresel ve yerel risklerdeki gelişmeleri izleyerek bir sonuca varması beklenebilir. Ancak ağır basan beklenti, bankanın 25 ya da 50 baz puan indirimle devam edeceği yönünde olacaktır."

- "Şubat ayı enflasyonu pozitif sürpriz yapmıştır"

GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da şubatta enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,33 artışla enflasyonun gıda ürünlerine karşı hassasiyetinin sürdüğüne dikkati çeken Ayyıldır, "Özellikle çekirdek enflasyon yüzde 9,97 ile bir önceki aya göre yükselirken, tek hanede kalma ihtimali zayıflamaktadır. Şubat ayı enflasyonu pozitif sürpriz yapmıştır." dedi.

Ayyıldır, Merkez Bankası'nın 19 Mart'taki toplantısında daha da ölçülü faiz indirimi gelebileceğini aktararak, "25 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz güncelliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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