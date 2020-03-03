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Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Program sırasında hayatını kaybedenlerin sayısına dikkat çekmek isterken, "Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullanan muhabiri uyaran Wei, "Dikkat edin bunlar rakam değildir. Bunlar candır" dedi.
 03 Mart 2020 12:53
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Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı

Wei, Çin'de Koronavirüs(Covis-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 912 olduğunu, virüs taşıyanların ve bu şüphe ile gözetim altında tutulanların sayısının ise 80 binin üstünde olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının Çin nüfusuna oranla az olduğuna dikkat çekmek isterken, "Aslında Çin'in nufüsüunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullanan Par'ı uyaran Wei, "Dünya Sağlık Örgütü de ilk basın toplantısında buna dikkat çekti. Dikkat edin bunlar rakam değil, bunlar candır" dedi.

Kesinleşen vaka sayısının son bir haftada giderek düşmeye başladığını ifade eden Wei, virüsün ilk çıktığı günden bu yana ilk defa taburcu edilen kişi sayısının, tedavi edilen kişi sayısını geçtiğini belirtti.
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