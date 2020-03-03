İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş üstü yolculardan, 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart'ta dolacak İstanbulkartlarının vize işlemlerini yaptırmalarını istedi.
|03 Mart 2020 12:56
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İBB'den yapılan açıklamada, 65 yaş üstünün kullandığı İstanbulkartların, son kullanım tarihinin 31 Mart'ta dolacağı hatırlatılarak, vize işlemi yapılmayan kartların bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek tam ücret tarifesine geçeceği belirtildi.
Yönetmeliğe göre vizeleme işleminin yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği bildirildi.
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