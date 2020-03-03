Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 523 milyon 425 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 512 milyon 716 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 94,9'la gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 11 milyar 192 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,7'lik yükselişle 1 milyar 944 milyon 598 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 1,9 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 282 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

-En fazla ihracat Almanya'ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1'e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13'ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10'un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

İllerin ihracatına bakıldığında, şubat ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla, 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum'da yaşandı.

-177 ülkeye TL ile ihracat

Ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,2 milyar TL oldu. 6 bin 251 firma şubat ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, şubat ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 şubat ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):