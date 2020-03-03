Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi
|03 Mart 2020 13:08
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Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya'dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Kovid-19 bulunduğunu açıkladı.
Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, "Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti.
Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.
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