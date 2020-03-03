1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 artışla 110.063,76 puana çıktı
 03 Mart 2020 13:10
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 artışla 110.063,76 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.753,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,85 ve holding endeksi yüzde 3,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,56 ile spor oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, G7 liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen telekonferanstan gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
03 Mart 2020 12:52		 Gün ortasında dolar yükselişte
03 Mart 2020 12:19
Borsa, güne yükselişle başladı
03 Mart 2020 10:00		 Dolar güne düşüşle başladı
03 Mart 2020 09:42
Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Mart 2020 18:21		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Mart 2020 17:27
Döviz kurlarında gün sonu fiyatları
02 Mart 2020 17:17		 Altın yeniden yükselişe geçti
02 Mart 2020 13:41
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
02 Mart 2020 13:22		 Çeyrek altın ne kadar?
02 Mart 2020 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:38 - Bakan Soylu: Ölümlü trafik kazaları yüzde 32 azaldı13:36 - Yargıtay Başsavcılığı, Savcı Kiraz davasında onama istedi13:33 - FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası13:31 - Vergi tahsilatında yeni dönem başlıyor13:25 - Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!13:16 - Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi13:12 - Her 3 kişiden birinin ehliyeti var13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da13:08 - Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi
13:07 - Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı13:04 - Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı12:59 - İran Meclisinde 23 milletvekilinde virüs tespit edildi12:56 - İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı12:53 - Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - 27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti12:39 - 'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Şam'da gayrimeşru imza
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
İdlib'de 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
seni sevmeyen ölsün 1
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 4
marteniçka 2
bahar kalkanı 3
aylin cesur'un skandal pozu 3
uyuşuk 3
tarhana çorbası 5
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam