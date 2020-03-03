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Her 3 kişiden birinin ehliyeti var

Türkiye'de sürücü belgesine sahip kişilerin sayısı yüzde 5 artışla 30,9 milyona ulaştı. Sürücü belgesi olanların yüzde 75'ini erkekler, yüzde 25'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul en çok sürücü belgesine sahip il konumunda
 03 Mart 2020 13:12
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Her 3 kişiden birinin ehliyeti var

Türkiye'de sürücü belgesine sahip kişilerin sayısı yüzde 5 artışla 30,9 milyona ulaştı. Sürücü belgesi olanların yüzde 75'ini erkekler, yüzde 25'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul en çok sürücü belgesine sahip il konumunda.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerini inceleyen online sürücü kursu platformu Ehliyet360.com'a göre Türkiye'de nüfusun yüzde 38'i sürücü belgesine sahip. Her eğitim öğretim yılında ortalama ortalama 1 milyon 250 bin kişi, sürücü belgesi almak için detaylı bir eğitimden geçiyor. Sürücü kurslarına kayıt olan adaylar ilk yardım, motor ve trafik kurallarıyla ilgili eğitim alıyor, yazılı ve direksiyon sınavı sonucunda başarılı olanlar ise trafiğe çıkmaya hak kazanıyor.

Ehliyet sayısı araç sayısından fazla

Türkiye genelinde 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 23 milyona, sürücü belgesi bulunan kişi sayısı ise 30,9 milyona ulaştı. Bu belgelerin 23,6 milyonu B sınıfı, 1,6 milyonu C sınıfı, 967 bini D sınıfı, 4,7 milyonu E sınıfı, 5,8 milyonu F sınıfı sürücü belgelerinden oluşuyor. Motorsiklet sürücülerini kapsayan A1 ve A2 sürücü belgesi sayısı ise 3 milyonu aştı.

"Trafik güvenliği için sürücü kursları büyük önem taşıyor"

Trafik güvenliğinin bilinçli ve bilgili sürücülerle sağlanabileceğini belirten Ehliyet360.com Genel Koordinatörü Lokman Akkurt, "Otomobil, kamyon, traktör ve iş makinesi gibi motorlu taşıtları kullanabilmek için 19 farklı sürücü belgesi bulunuyor. Sürücü kurslarında adaylar, almak istedikleri taşıt türüne göre farklı bir eğitime tabi tutuluyor. Gerek trafik güvenliğinin sağlanması gerekse sürücü kaynaklı olumsuzlukların minimuma indirilmesi noktasında sürücü kurslarında verilen eğitim oldukça önemli. Unutmayalım ki ocak ayında Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının yüzde 87'si sürücü kaynaklı. Özellikle adayların ehliyeti alıp gidelim mantığından uzak tutulması ve ciddi bir eğitimle trafiğe hazırlanması gerekiyor." dedi.

"Türkiye'de 3 bin 650 sürücü kursu bulunuyor"

Türkiye'de halihazırda 3 bin 650 sürücü kursu bulunduğunu belirten Akkurt, "İstanbul 699 sürücü kursuyla rekabetin en yüksek olduğu ilimiz. İstanbul'u 240 sürücü kursuyla Ankara ve 211 sürücü kursuyla İzmir takip ediyor. Sürücü kurslarının fazlaca olduğu bölgelerde inanılmaz bir rekabet var. Bu rekabette simülasyon vb. yenilikçi yaklaşımlar geliştirenlerin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Sürücü kursları trafik gibi önemli bir meselede insanlara eğitim verdiklerinin farkına varmalı ve odak noktaları eğitim olmalı. Bu şekilde temel problemlerimize çözüm getirebilir, daha sürdürülebilir bir trafik kültürü oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.

"Adaylar tercihlerini ücret ve bilinirliğe göre belirliyor"

Adayların sürücü belgesi alma sürecinde detaylı araştırma yapmadığını söyleyen Akkurt, "Adaylar daha çok ücret konusunda değerlendirmede bulunup karar veriyor. Ancak kötü bir eğitim sonucunda tekrar sınavlara girmenin maddi bir külfet oluşturduğu unutulmamalı. Ayrıca adaylar ikamet ettikleri bölgede sürekli gördükleri ya da tanıdıklarının referans olduğu sürücü kurslarına ilgi gösteriyor. Bu noktada 81 ilde gerekli yeterliliklere sahip sürücü kurslarını Ehliyet360.com listeleyerek adayların belirli filtreler uygulamasını sağlıyoruz. Doğru tercih yapmak, ömür boyu kullanılacak bilgilerin öğrenilmesi ve bilinçli sürücü olmanın ilk adımı." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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