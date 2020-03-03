Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da
Trabzonspor'la ilk yarı bitiminde yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.
|03 Mart 2020 13:10
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Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da maç sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, bu ayrılık sonrasında takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.
Tecrübeli teknik adam bugün Rizespor'la 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Karaman, Trabzonspor'la ilk yarıda başarılı bir performans sergilemiş ancak yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle bordo mavili takımla ilk yarının bitimiyle yollarını ayırmıştı.
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