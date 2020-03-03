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Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, sınır hattında Türkiye'nin göçmenleri getirdiği ithamında bulunan yabancı gazeteciye, "Türkiye'yi burada itham etmek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır" dedi.
 03 Mart 2020 13:25
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Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, sınır hattında Türkiye'nin göçmenleri getirdiği ithamında bulunan yabancı gazeteciye, "Türkiye'yi burada itham etmek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet sınırda hattındaki göçmenlerin bulduğu bölgede bilgiler aldı. Malkoç Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki denetimlerden sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Malkoç, kendisine göçmenleri Türkiye'nin otobüslerle sınıra getirdiğini ifade eden bir yabancı gazeteciye, "Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok lütfen. Bakın bir insan hakları kuruluyuz. Gelip burada bu milletin fertlerine kurumlarına böyle bir soru sormaya hakkınız yok. Bu bir insanlık dramı Türkiye'nin problemi değildir insanlık dramı. İngilizler, Almanlar, Amerikalılar veya diğer ülkeler 21'nci yüzyılın bu dramına bu sıkıntısına insan hakları adına el atmalıdır. Türkiye'yi burada itham etmek vicdansızlıktır ahlaksızlıktır. Türkiye 10 yıl boyunca üzerine düşeni yapmıştır bunun sorumlusu bu konuda duyarsız kalan ülkelerdir. Bir insan hakları kurumunun başındaki ombudsman olarak bunu ifade ediyorum. Tekrar söylüyorum Türkiye kendi hukuku açısından ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve de Cenevre Anlaşması açısından üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bu soruları gidin Avrupa'daki yetkililere ve onların duyarsızlığına sorun. Gidin onları insan hakları adına harekete geçirin. Bir ombudsmanlık kurumu bir insan hakları savunucusu olarak bunu söylemek hakkımdır. Kapıyı açmaya ve uluslararası hukuka göre kapıyı açmaya mecbur kalan Yunanlılara gidin. Türk milletine teşekkür etmeniz gerekir" dedi.

"Hiç kimse buraya zorla getirilmiyor"

Malkoç, Yunan ateşi ve müdahalesi ile yaralanan göçmenlerle ilgili olarak, "Şu üzücü, buradan geçen göçmenlere Yunanlılar gaz bombası atması yetmiyormuş gibi değişik yollardan sınırı aşanları dövüp yaralıyorlar. Bunları da Türk yetkilileri alıp hastanede tedavi ettiriyorlar" dedi.

Malkoç sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın, buraya gelen burada bulunan ve ilçelerde bulunan göçmenlerin hiçbirini Türkiye buraya zorla getirmemiştir. Göçmenlerin kendi hakkıdır buraya gelmesi. Türkiye'nin bunu engellemesi doğru değildir. Ayrıca buraya geldi geldikten sonra da örneğin sınırı geçmekten vazgeçti diyelim. Burada bekleyen otobüsler isteyeni istediği yere götürüyor o zaman. O açıdan Türkiye hem kendi iş hukuku ve hem de uluslararası hukuku açısından üzerine düşeni yapıyor. Bugüne kadar bu insanların dertleri ile ilgilenmeyenler bundan sonra ilgilenmek zorunda kalacaklar. 21'inci yüzyıldayız bu insanlardan bütün dünya sorumlu sadece Türkiye değil. Türkiye üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. Hiç kimse buraya zorla getirilmiyor. Kim arzu ediyorsa nereye gitmek istiyorsa burada otobüsler var onları götürecekler. Önümüzdeki günlerde raporu yayınlayıp Birleşmiş Milletlere göndereceğiz."
İhlas Haber Ajansı
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