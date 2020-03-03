İnterpol Europol Daire Başkanlığı personel alacak
Emniyet, personeli arasından YDS'den en az 60 almış olanlar arasından Europol Dairesi'ne personel alacak
|03 Mart 2020 13:36
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Emniyet, personeli arasından YDS'den en az 60 almış olanlar arasından Europol Dairesi'ne personel alacak.
Konuyla ilgili yapılan duyuru şu şekilde
İnterpol Europol Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 2. Bölge illerden "dönüşe tabi" personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Emniyet Müdürü, Amir Sınıfı ve Memurlarda 60 ve üseri YDS puanı bulunan istekli personelin;
Özgeçmiş formu doldurarak 20 Mart 2020 tarihine kadar interpol@egm.gov.tr adresine göndermeleri duyurulur
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı
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