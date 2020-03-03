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İnterpol Europol Daire Başkanlığı personel alacak

Emniyet, personeli arasından YDS'den en az 60 almış olanlar arasından Europol Dairesi'ne personel alacak
 03 Mart 2020 13:36
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İnterpol Europol Daire Başkanlığı personel alacak

Emniyet, personeli arasından YDS'den en az 60 almış olanlar arasından Europol Dairesi'ne personel alacak.

Konuyla ilgili yapılan duyuru şu şekilde

İnterpol Europol Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 2. Bölge illerden "dönüşe tabi" personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Emniyet Müdürü, Amir Sınıfı ve Memurlarda 60 ve üseri YDS puanı bulunan istekli personelin;

Özgeçmiş formu doldurarak 20 Mart 2020 tarihine kadar interpol@egm.gov.tr adresine göndermeleri duyurulur

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı
Memurlar.Net
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