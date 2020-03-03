Bakan Soylu: Otobüsler için sıkı yönetim ilan edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2011'e göre 2019'da motorlu tasıt sayısı yüzde 44, sürücü sayısı yüzde 34, genel nüfus sayısı yüzde 11,3 artmasına ragmen ölümlü kazalarda yüzde 32,2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34,2 azalma saglanmıstır." dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kara Yolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm Kurulu 5. Toplantısı"na katıldı. Karayolu Trafik Stratejisi Esgüdüm Kurulu toplantılarının temelinde 2009'da Moskova'da yapılan "1. Küresel Kara Yolu Güvenligi Bakanlar Konferansı"nın yattığını belirten Soylu, bu toplantının ikincisinin, 2015'de Brezilya'da ve üçüncüsünün de 10 gün önce Stockholm'de gerçeklestirildiğini hatırlattı.

Soylu, ilk toplantıda 2011-2020 yılları arasında küresel ölçekte trafik kazaları sonucu yasanan can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasının hedef olarak belirlendiğini, ikinci konferansta bu hedefin, 2020 yerine 2030 yılı olarak revize edildiğini bildirdi.

Dünyada her yıl trafik kazalarında ortalama 1 milyon 350 bin kisinin hayatını kaybettiğine işaret eden Soylu, kara yolu güvenligi meselesinin, sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte de önemli bir problem olarak algılanan ve çözülmeye çalısılan bir sorun olduğunu ifade etti.

Soylu, Dünya Saglık Örgütü verilerine göre, 2000-2016 yılları arasında 100 bin kisi basına düsen ölüm oranındaki azalısın dünyada 3,2 olduğunu, Türkiye'de 2015-2019 yılları arasındaki azalısın yüzde 32 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Almanya'da 2018'de meydana gelen 2,6 milyon trafik kazasında 3 bin 275 kişinin hayatını kaybetmesine karşın, aynı yıl Türkiye'de meydana gelen 1,2 milyon trafik kazasında 6 bin 675 kişinin can verdiğini belirten Soylu, Almanya'daki kaza sayısının Türkiye'den fazla olmasına rağmen can kaybının daha az olduğuna dikkati çekti.

- "2019'da trafik kazalarında 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti"

İçisleri Bakanlıgı olarak 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 50 oranında azaltabilmek amacıyla "Karayolu Trafik Güvenligi Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını anımsatan Soylu, şu bilgileri verdi:

"2011'e göre 2019'da motorlu tasıt sayısı yüzde 44, sürücü sayısı yüzde 34, genel nüfus sayısı yüzde 11,3 artmasına ragmen ölümlü kazalarda yüzde 32,2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34,2 azalma saglanmıstır. 2011'de 100 bin araç basına ölüm sayısı 23,8 olmusken, 2019'da bu sayı 10,9 olmus ve 2020 yıl sonu hedefi olan 11,9'un altına düsmüstür. Yani esas itibarıyla 2009'da yapılan ilk uluslararası konferansta 2020 için belirlenen ve daha sonra 2030 olarak revize edilen hedefi, Türkiye olarak herhangi bir revize yapmadan yakalamıs olduk. 2018'de trafik kazalarında 6 bin 675 vatandasımızı kaybetmistik, 2019'da ise hem olay yeri hem de hastane ölümleri dahil olmak üzere bu sayı 5 bin 473 olarak gerçeklesmistir. Yani sadece 2018'e göre 2019'da trafik kazalarında hastane ölümleri dahil 1202 kisi daha az can kaybı yasanmıstır."

2018'in ekim ayında yaya öncelikli trafik anlayışına geçildiğini kaydeden Soylu, bu uygulamayla yaya ölümlerinin bir yılda yüzde 22 azalısla 495'ten 385'e çekmeyi basardıklarını dile getirdi.

- Şehirler arası otobüslerin kaza oranları

Şehirler arası otobüs taşımacılığının halen istedikleri seviyeye gelmediğini söyleyen Soylu, Türkiye'deki tüm araçların içinde kazaya karısanların oranının yüzde 1,2, tüm otobüsler içinde kazaya karısan otobüslerin oranının yüzde 2,8, sehirler arası yolcu tasımacılıgı yapan tüm otobüsler içinde kazaya karısanların oranı ise yüzde 6,4 olduğunu bildirdi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Herkes sorumluluklarını yerine getirsin. Bizim milletimize karşı hepimizin ayrı sorumluluğu var. Kuralları uygulamamak, otobüs şoförü maliyetinden kaçacağım diye otobüs şoförü çalıştırmak değil, ehliyet kiralayarak takografa iki-üç ehliyet takarak meselenin çözümünü cebinize girecek paranın artırılmasında bulabilirsiniz ama biz insanların hayatlarını tehlikeye attırmayacağız. Kaza yapanların yanı sıra bir de ucuz yakıt ve diğer sebeplerle çıkan otobüs yangını vakaları var. Burada sektörün artık kendisini sorgulamasını istiyoruz. Sektörün halen bu rakamlarda gezinmesi, halen bekledigimiz standartlara gelmemesi, bizim açımızdan kabul edilebilir bir mesele degildir."

"Bu bir zihniyet meselesidir, bu zihniyetin artık degismesinin zamanı gelmistir" ifadesini kullanan Soylu, "Otobüsler açısından mart ayından itibaren yıl sonuna kadar ölçekleyebileceğimiz, ölçümünü yapabileceğimiz tüm yerlerde sıkı yönetim ilan edilmiştir." dedi.

Otobüs firmalarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Soylu, bunları yerine getirmeyen firmaların, trafik kazalarına karışma oranı, riskli araç sürme oranı ve yaptıkları hataları kamuoyuyla tek tek paylaşacaklarını söyledi.

Soylu, hedef dönem içinde trafige kayıtlı araç sayısının yüzde 44 artmasına rağmen, kazaların bu oranda artmamasının en büyük sebeplerinden birisinin, Avrupa standartlarındaki kara yollarının Türkiye'de bulunmasına işaret etti.

Kazaların azaltılmasındaki diğer etkenleri anlatan Soylu, 2018'den bugüne kadar 5 bin 800 emniyet personelinin, dogrudan trafik birimlerine ataması yapıldığını ayrıca ehliyet işlemlerinin nüfusa, trafik tescil belgesi işlemlerinin noterlere devriyle o alanda çalışan 3 bin personelden 2 bin 500'ünü de sahaya çıkardıklarını anlattı.

- "Ana ilkelerimizden biri, algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şehirler arası yollarda her 20 kilometreye bir trafik ekibi düsüyorken, yaptıgımız personel takviyesiyle bu sayı 16 kilometreye düsmüstür. Nüfus bakımından da her 23 bin kisiye bir trafik ekibi düsüyorken, bu atamalarla sayı 17 bin kisiye bir ekip olarak güncellenmistir. Ayrıca motosiklet, drone gibi teknik ekipman alımına, havadan trafik denetimlerine de agırlık verdik. İlk olarak 284 motosiklet aldık, ardından 250 adet daha alarak illerimize dagıtımını yaptık. Ana ilkelerimizden biri, ceza sayısını artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, insanları trafikte hata yapmaktan caydırmaktı."

Trafik güvenliğine ilişkin çalışma ve kampanyalara değinen Soylu, "Gelecegin sürücülerini yetistirmeye, mevcut sürücülerin de trafik alıskanlıklarını degistirmeye odaklandık. Bu konularda pek çok proje ortaya koyduk. Hatta uyusturucu kaçakçılarından ele geçirdigimiz tırları, modifiye edip trafik egitim tırı haline getirdik." dedi.

"2011-2020 Kara Yolları Trafik Güvenligi Stratejik Planı"nın tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Soylu, söz konusu toplantıyla 2021-2030 planı çalışmalarına başlandığını söyledi.

- Yeni strateji "güvenli sistem" olarak belirlendi

Bu çalısmalarda "güvenli sistem" yaklasımıyla hareket edileceğini belirten Soylu, insanları hata yapmayacak hale getirmeye çalısmanın yanı sıra trafikteki olası hatalarını telafi edecek ve örtecek bir sistem gelistirmenin pesinde olmak gerektiğini ifade etti.

Soylu, "güvenli sistem"in olmazsa olmazının, tüm kurumların koordinasyonunu saglamak olduğunu vurguladı.

"Bugünden sonra artık trafik güvenliginin kılcallarına iniyoruz." diyen Soylu, bu meselenin aşılacağına inandığını kaydetti.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.