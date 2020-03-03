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Yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı

Sivas'ta yüksek ateş sorunu yaşayan bir Afgan, hastanede gözetim altına alındı
 03 Mart 2020 13:45
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Yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı

Sivas'ta yüksek ateş sorunu yaşayan bir Afgan, hastanede gözetim altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Ferhatbostan Mahallesinde 4 yıldır ikamet eden Afganistan uyruklu N.S.(29) yüksek ateş şikayeti ile 112'den yardım istedi. Özel bir ekip ambulansla hastayı alarak Numune hastanesine kaldırdı. Hasta, acil servis hazırlanana kadar ambulanstan indirilmedi. Acil serviste gerekli hijyen tedbirleri alındıktan sonra hasta içeriye alındı. Gözetim altına alınan Afgan hastadan incelenmek üzere numune alındı.
İhlas Haber Ajansı
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