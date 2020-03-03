Çağla Şikel: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
Çağla Şikel, mültecilerin sınır kapılarında yaşadığı drama sessiz kalanlara isyan etti.
|03 Mart 2020 13:56
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Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi ,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" yazdı.
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