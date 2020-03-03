Kastamonu'da FETÖ davalarında 4 beraat, 1 hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti
|03 Mart 2020 14:04
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Osman G, Hamza G, Fatih G. ve Esat B. ile avukatları katıldı. Cevdet Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Esat B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütle bir bağı bulunmadığını, örgüte yardım da etmediğini öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Esat B'yi örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.
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