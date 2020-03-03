İran'da korona bilançosu artıyor, ölü sayısı 77 oldu
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 77'ye yükselirken, vaka sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı.
|03 Mart 2020 14:06
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 77'ye yükselirken, vaka sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünde onaylanmış vaka sayısının 2 bin 336 ve ölenlerin sayısının ise 77'ye yükseldiği açıklandı.
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
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