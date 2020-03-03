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Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki çatışmalarla ilgili, 'Komşuda savaş istemiyoruz. Kim sana Ortadoğu'ya gir dedi?' diye konuştu.
 03 Mart 2020 14:14
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Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor...

Saat 15.00'de TBMM'de gerçekleşecek gizli İdlib oturumu öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kim sana Ortadoğu'ya gir dedi?" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizde savaş istemiyoruz"

- Kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. Bizim askerlerimiz, 1 mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den daha önemlidir dedik. Bizi Suriye'deki kanlı batağa çekmeye yönelik her türlü adıma yönelik soğuk kanlı olmalıyız.

"Sana ne Ortadoğu'dan?"

- Sana Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kim verdi. Çık bunu miletin önünde açıkla. Türkiye'nin Orta Doğuda görevi var diyor. Eş başkanlarından biriyiz biz diyor. Sen git önce ülkenle uğraş. Sana ne Ortadoğu'dan? Neden başkalarının laflarına göre görev alıyorsun? Kim seni yönlendirdi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Erdoğan cevabını veriyor, ''Ya biz ÖSO'yu ey Amerika seninle beraber kurduk ya bunun adını da Obama ile kurduk'' diyor. Erdoğan kendisi itiraf ediyor bunu.

"Ne kadar sorumsuz davranıyor"

- Meclise oturalım ve konuşalım diyoruz. Onlarca şehidi varken TBMM'nin hızla toplanmaması düşünülemez. Üçüncü gün sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var ilk kez konuşma yapacak. Ekonomiden bahsetti, başarılarından bahsetti bir sürü şeyden bahsetti. Tabii dOğal olarak bir de benden bahsetti. Dinlerken bir kez daha fark ettim biz neden sorumlu, o ne kadar sorumsuz davranıyor. Kılıçdaroğlu beni aramadı diyor. Kardeşim sen arayacaksın bilgi vereceksin. Bu neyi gösteriyor Cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa ülkeyi yönetemez.

"Şehitler tepesi boş kalmayacak" tartışması

- Daha şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz sen bari bir baş sağlığı dile. Şehitlerimizin sayısını bile yanlış söyledi. Şehitler tepesi boş kalmayacak diye bir açıklama yaptı. Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüz binlerce şehit var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki 'Neden ben daha fazla şehit vermiyorum' diyor. Ya insan da biraz vicdan olur. O gece on binlerce anne uyumadı.

Memurlar.Net
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