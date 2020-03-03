Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı
Geçen hafta 24 Şubat'ta Kobe Bryant'ın anma töreni düzenlendi. Biletler 224 ve 24 dolardan satışa çıktı.
|03 Mart 2020 14:12
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Geçen hafta 24 Şubat'ta Kobe Bryant'ın anma töreni düzenlendi. Biletler 224 ve 24 dolardan satışa çıktı. Elde edilen gelir ise Kobe'nin vakfına bağışlandı...
Şubat ayının başında, trajik bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anma töreni, ünlü basketbolcunun forma numarası olan 24 Şubat'ta Stapes Center'da düzenlendi.
Bilet fiyatları da yine Kobe ve kızı Gigi'nin forma numaraları olan 24 ve 2 rakamlarından oluştu ve 224 ve 24 dolardan satıldı. Elde edilen gelir ise Mamba&Mambacita vakfına bağışlanacak.
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