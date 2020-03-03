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Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı

Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi
 03 Mart 2020 14:16
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Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı

Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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