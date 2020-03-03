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İBB'den müze girişlerine yüzde 50 zam

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zam furyasına bir yenisi daha eklendi. İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı
 03 Mart 2020 14:20
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İBB'den müze girişlerine yüzde 50 zam

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL'den 10 TL'ye çıktı. Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

Metrobüste yüzde 79 oranında zam

İBB yönetimi daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alınmasının ardından İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıkmıştı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltilmişti.

BELTUR kafeleri de zamlanmıştı

Öte yandan İBB yönetimi tarafından BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmıştı. Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Dokuz liraya satılan 19 litrelik sular 11 TL'ye, bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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