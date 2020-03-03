Bakan Çavuşoğlu: Kimseyi Türkiye'de zorla tutamayız
|03 Mart 2020 14:23
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni göç akımlarıyla, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." dedi.
Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
İdlib'de yaşanan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını farklı platformlarda birçok kez dile getirdiklerini aktardı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dayanışma da talep ettiğine fakat bu çağrıların duymazdan gelindiğine dikkati çekerek, "Yeni göç akımlarıyla sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." diye konuştu.
Avrupa ülkelerinin ise sınırlarına dayanan sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını alma ve uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Sığınmacıların insan haklarının korunmasını sağlamalıdır." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
03 Mart 2020 15:02
|Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi
03 Mart 2020 14:16
|Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız
03 Mart 2020 14:14
|Bakan Soylu: Otobüsler için sıkı yönetim ilan edildi
03 Mart 2020 13:38
|Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!
03 Mart 2020 13:25
|27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti
03 Mart 2020 12:49
|'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'
03 Mart 2020 12:39
|CHP'de büyük kurultay için geri sayım başladı
03 Mart 2020 12:34
|MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
03 Mart 2020 12:29
|'Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider'
03 Mart 2020 12:22