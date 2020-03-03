1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: Kimseyi Türkiye'de zorla tutamayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Avrupa'ya giden göçmenler) Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur. (Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir
 03 Mart 2020 14:23
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: Kimseyi Türkiye'de zorla tutamayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni göç akımlarıyla, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." dedi.

Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını farklı platformlarda birçok kez dile getirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dayanışma da talep ettiğine fakat bu çağrıların duymazdan gelindiğine dikkati çekerek, "Yeni göç akımlarıyla sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin ise sınırlarına dayanan sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını alma ve uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Sığınmacıların insan haklarının korunmasını sağlamalıdır." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
03 Mart 2020 15:02		 Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi
03 Mart 2020 14:16
Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız
03 Mart 2020 14:14		 Bakan Soylu: Otobüsler için sıkı yönetim ilan edildi
03 Mart 2020 13:38
Başdenetçi Malkoç'dan Yunan gazeteciye tepki!
03 Mart 2020 13:25		 27 Şubat'tan sonra ilk Türk- Rus ortak devriyesi gerçekleşti
03 Mart 2020 12:49
'Yunan kolluk kuvvetlerinin davranışları uluslararası hukuka uymuyor'
03 Mart 2020 12:39		 CHP'de büyük kurultay için geri sayım başladı
03 Mart 2020 12:34
MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
03 Mart 2020 12:29		 'Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider'
03 Mart 2020 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - Meclis İdlib için toplandı, 10 yıl gizli kalacak15:07 - Silivri'de yat battı: 2 ölü15:03 - İnşaat çetesine 3 ilde operasyon: 48 gözaltı15:02 - Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı14:48 - Kadın cinayetleri ilk iki ayda yüzde 32 azaldı14:42 - Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti14:39 - Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı14:29 - Türk-Rus güçleri karşı karşıya gelir mi? Peskov yanıtladı...14:26 - Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın: 7 gözaltı14:23 - Bakan Çavuşoğlu: Kimseyi Türkiye'de zorla tutamayız
14:20 - İBB'den müze girişlerine yüzde 50 zam14:16 - Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi14:16 - Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı14:14 - Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız14:12 - Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı14:10 - Koronavirüsü tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü14:06 - İran'da korona bilançosu artıyor, ölü sayısı 77 oldu14:05 - Mevzuata aykırı mühendislik kadrosuna atamaya kamu zararı mıdır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 1
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
Fenerbahçe 4
sözlüğe gelmemek 1
türbe yalamak 3
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
marteniçka 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam