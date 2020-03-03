Türk-Rus güçleri karşı karşıya gelir mi? Peskov yanıtladı...
|03 Mart 2020 14:29
|Yazdır
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus kuvvetlerinin Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendirerek, 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Rusya'nın rejime doğrudan destek vermesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ile Rus ordusunun karşı karşıya gelme riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, bir gazetecinin İdlib'de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, "İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum" dedi.
Peskov; Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin'in bu tarihte başka planları var. Rusya'da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek" dedi.
Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından Suriye'de insan hakları ihlallerine dair yayınlanan raporda rejim güçlerinin eleştirilmesi ve hak ihlalleri gerçekleştirildiğinin savunulmasına cevap veren Peskov, "Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu rapor İdlib'de teröristler saldırdıktan 2 gün sonra yayınlandı. Hiçbir komisyon olup bitenler konusunda sağlıklı bilgi alamaz. Bu komisyon terörist grupların tek taraflı saldırıları hakkında hiçbir şey açıklamıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İran'da korona bilançosu artıyor, ölü sayısı 77 oldu
03 Mart 2020 14:06
|İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi
03 Mart 2020 14:00
|Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi
03 Mart 2020 13:16
|Virüs yayılmaya devam ediyor... Ukrayna'da tespit edildi
03 Mart 2020 13:08
|İran Meclisinde 23 milletvekilinde virüs tespit edildi
03 Mart 2020 12:59
|Dünya genelinde Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı
03 Mart 2020 11:20
|Papa'nın Koronavirüs testleri sonuçlandı
03 Mart 2020 11:08
|Kati Piri bile AB'ye karşı Türkiye'yi savundu
03 Mart 2020 10:15
|Twitter, personeline 'Evden çalışın' dedi
03 Mart 2020 08:25
|Küresel büyüme virüse takıldı
03 Mart 2020 07:20