1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnşaat çetesine 3 ilde operasyon: 48 gözaltı

İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteye düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı
 03 Mart 2020 15:03
Yazdır
İnşaat çetesine 3 ilde operasyon: 48 gözaltı

İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteye düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve doküman ele geçirildi.

Organize Şube Polisinin operasyonuyla sonuçlanan olayın, bir suç örgütünün; Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un bazı ilçelerinde faaliyet gösteren inşaat projelerini gasp ettikleri bilgisi üzerine ortaya çıktığı duyuruldu.

Yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek gasp edilen inşaat projelerini kendilerine ait gibi göstererek alıcı kililere sattıkları anlaşıldı.

Polis, şüphelilerin haklarını arayan kişileri silahla tehdit ettiğini belirledi.

Suç örgütünün yağma, ateşli silahla yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi suçlara karıştığı bilgine ulaşıldı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine getirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denetim yapan Zabıta memuru bıçaklandı
03 Mart 2020 15:46		 Silivri'de yat battı: 2 ölü
03 Mart 2020 15:07
Kadın cinayetleri ilk iki ayda yüzde 32 azaldı
03 Mart 2020 14:48		 1 buçuk milyonu nişanlısının hesabına aktaran bankacıya tutuklama
03 Mart 2020 13:58
'Triger kayışı' ile çırağını dövmüştü, ses kaydı dosyaya sunuldu
03 Mart 2020 13:48		 Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi
03 Mart 2020 12:38
31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!
03 Mart 2020 11:18		 Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
03 Mart 2020 10:33
Sosyal medya fenomeni'nin aracı yandı
03 Mart 2020 09:32		 Başkentte 6 katlı katlı binada yangın
03 Mart 2020 08:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor16:33 - Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?16:23 - Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı16:17 - Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı16:08 - 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı15:55 - Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket15:48 - İBB, Halk Market ve Halk Lokantaları açacak15:46 - Denetim yapan Zabıta memuru bıçaklandı15:40 - Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı15:36 - Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
15:35 - Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira15:32 - İran'da üst düzey bir görevli daha koronavirüse yakalandı15:26 - Yunan askeri göçmenlere acımıyor!15:21 - Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu15:14 - Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi15:13 - Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı15:11 - Meclis İdlib için toplandı, 10 yıl gizli kalacak15:07 - Silivri'de yat battı: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ersun yanal'in gönderilmesi 3
selçuk bayraktar 7
ruslardan ancak başka türlü dost olur 9
hakim ziyech 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 4
petito ayıcık 1
bağırsak 1
israil ile dost muyuz? 4
Yarali demedin mi komutan 2
hiç 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam