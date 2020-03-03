Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı

Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi, bugün yayımladığı haberde şu iddiada bulundu.

"İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kılınan cenaze namazı, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu geç kaldığı için ikinci kez kılındı."

Bu iddiaya cenaze namazına katılan çok sayıda takipçi tepki gösterdi. Daha sonra da cenaze namazının ikinci kez kılındığı ancak bunun nedeninin, şehidin silah arkadaşlarının ve kayınpederinin cenaze namazını kaçırmalarından dolayı olduğu ortaya çıktı.

Eski Bakan Veysel Eroğlu da, bir açıklama yaparak iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Veysel Eroğlu şunları söyledi:

1- İdlib şehitlerimizden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in geçtiğimiz Cumartesi günü Dinar'da kılınan cenaze namazının benim isteğimle tekrar kılındığı haberleri tamamen yalandır.

2- Dinar'daki şehidimizin cenaze merasimine Afyonkarahisar'dan ve çevre illerden büyük bir katılım olmuş, vatandaşlarımız meydanlara sığmamıştır.

3- Kahraman şehidimizin bazı akrabaları ve silah arkadaşları cenaze namazına yetişemediği için ikinci defa cenaze namazı kılınmıştır. Esasen bunun dini açıdan bir mahzuru da yoktur.

4- Kahraman şehidimizin ikinci defa cenaze namazının kılınmasının benim talebimle olduğu kuyruklu yalandır. Bu haberi ortaya atanları Allah'a havale ediyorum.