Silivri'de yat battı: 2 ölü
|03 Mart 2020 15:07
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İstanbul Valiliği, özel bir yatın, makine dairesinde henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangın sonucu battığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 12.15'te Silivri açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktığı ihbarının alınmasıyla, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Makine dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu batan İstanbul Limanına kayıtlı "Black Eyes 1" adlı teknedeki 5 kişiden 3'ünün, çevredeki gemiler ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, ambulanslar ile Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği ifade edildi.
Olayda E.S. ve A.Ş'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
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