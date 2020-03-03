1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi

Akdeniz Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Çolak: Virüs yüzde 70'lik etanole duyarlı. Havayla temas etmeyen sprey şeklinde olan ve yüzde 80 etanol içeren kolonyalardan çantanıza atın, ellerinizi yıkayamadığınız zaman kolonyayı kullanın. Bu virüs için kolonyadan kesin olarak faydalanabiliriz
 03 Mart 2020 15:14
Yazdır
Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi

Akdeniz Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Çolak, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için ellerini yıkama imkanı bulamayanlara, yüzde 80 etanol içeren kolonya kullanmalarını önerdi.

Çolak, Antalya Tabip Odasında düzenlenen toplantıda, ilk olarak Çin'de görülen ve farklı ülkelere yayılan virüs hakkında bilgi verdi.

Virüsün insandan insana çok çabuk yayılabildiğine dikkati çeken Çolak, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla bulaştığını belirtti.

Bu nedenle özellikle ellerin sık sık yıkanmasını gerektiğini anlatan Çolak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalıktan korunmanın en önemli unsurlarından biri el yıkamak. Bir kişi, bir saatte elini en az 50 kere yüzüne götürüyor. Virüs sabuna çok duyarlı. Elleri bilekleri de kapsayacak şekilde sabunla, suyla en az 20 saniye yıkayarak temizlemek gerekiyor. Virüs yüzde 70'lik etanole duyarlı. Havayla temas etmeyen sprey şeklinde olan ve yüzde 80 etanol içeren kolonyadan çantanıza atın, ellerinizi yıkayamadığınız zaman kolonyayı kullanın. Bu virüs için kolonyadan kesin olarak faydalanabiliriz."

Çolak, sağlıklı kişilerin maske kullanmasının önerilmediğini ancak sağlık personelinin ve böyle bir vaka görüldüğünde bu kişiyle ilgilenen kişilerin maske takması gerektiğini aktardı.

- "Hastalar, pat diye yere düşüp ölmüyorlar"

Hastalardaki belirtilerin ateş, solunum sıkıntısı ve akciğerde zatürre ile uyumlu bulgular olduğunu anlatan Dilek Çolak, bazı hastaların ise hiç belirti göstermediğini ifade etti.

Hastalığın virüsün bulaşmasından 2 ila 14 gün içerisinde belirtileri gösterdiğini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Olguların çoğunda ateş ve kuru öksürük var, balgam yok. Kas ağrısı, halsizlik de olabiliyor. Hastada zatürre tablosu gelişiyor. Hastalık 70 yaş üstünde ve beraberinde diyabet, kalp, akciğer hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlarda daha ağır seyretmekte. Yapılan çalışmalarda hastaneye yatan ağır hastalarda ölümün ikinci hafta olduğu belirtiliyor. 5. gün solunum sıkıntısı yaşıyor ve 7. gün hastaneye yatma gereksinimi oluyor. Sosyal medyadan ben de izledim, hasta olan insanlar öyle pat diye yere düşüp ölmüyorlar, böyle bir şey yok."

Hastalığın henüz tedavisinin olmadığını ve etkili bir antiviral bulunmadığını bildiren Çolak, antibiyotiklerin de işe yaramayacağını vurguladı.

Virüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çolak, virüsün ısıya duyarlı olduğunu, bu nedenle havaların ısınmasıyla azalmasına yönelik bir beklenti oluştuğunu aktardı.

Çolak, virüsün Türkiye'de de görülmesi durumunda uygulanacak bir eylem planı hazırlandığını söyleyerek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı
03 Mart 2020 16:08		 Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı
03 Mart 2020 15:13
Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti
03 Mart 2020 14:42		 Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı
03 Mart 2020 14:12
Her 3 kişiden birinin ehliyeti var
03 Mart 2020 13:12		 Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı
03 Mart 2020 12:53
Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti
03 Mart 2020 11:51		 Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı
03 Mart 2020 10:27
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
03 Mart 2020 10:21		 SGK çalışanları şehitleri andı
03 Mart 2020 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor16:33 - Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?16:23 - Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı16:17 - Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı16:08 - 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı15:55 - Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket15:48 - İBB, Halk Market ve Halk Lokantaları açacak15:46 - Denetim yapan Zabıta memuru bıçaklandı15:40 - Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı15:36 - Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
15:35 - Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira15:32 - İran'da üst düzey bir görevli daha koronavirüse yakalandı15:26 - Yunan askeri göçmenlere acımıyor!15:21 - Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu15:14 - Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi15:13 - Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı15:11 - Meclis İdlib için toplandı, 10 yıl gizli kalacak15:07 - Silivri'de yat battı: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
aylin cesur'un skandal pozu 3
ayın enleri 1
medipol başakşehir 1
salih bey-bozok 1
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
Soylu'nun ulkeden ayrilan multeci sayılarını paylaşması 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
türbe yalamak 3
deşarj olmak 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam