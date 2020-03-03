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Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı

İstanbul Sanat ve Antika fuarında II. Abdülhamid'e ait olduğu iddia edilen tahtın 100 bin liraya alıcı bulduğu iddiaları, tartışmalara neden oldu.
 03 Mart 2020 15:13
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Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı

Tahtı satışa çıkaran şirket, satıştan vazgeçtiğini açıkladı. Tahtı satışa çıkaran Kültür ve Sanat Evi'nin sahibi Nilgün Şensoy, "Taht Abdülhamid'in değil. Bu olayı, satın almak isteyen kişi para, pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" diye konuştu.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın tartışmaları devam ediyor.

II. Abdülhamit'e ait olan bir tahtın satılamayacağı konusunda çıkan tartışmaların ardından tahtı satışa çıkaran Nilgün Şensoy Kültür ve Sanat Evi'nin sahibi Nilgün Şensoy, "Bu Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veya oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi" dedi.

Şensoy, "Bu olayı, satın almak isteyen kişi para, pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" ifadelerini kullandı.

Şensoy ayrıca, bu haberleri tahta talip olan kişinin basına yanlış lanse ettiğini, kendilerinin tahtın II. Abdülhamit'e ait olduğu bilgisini değil, o dönemde yapılmış bir taht olduğu bilgisini paylaştıklarını ifade etti. Basına yansıyan haberlerden ve alıcının tutumundan rahatsız olan şirket sahibi ise, satıştan vazgeçtiğini açıkladı.
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